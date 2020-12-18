HBO Max анонсировал выход новых фильмов / скриншот
Сервис HBO Max выпустил тизер проектов, которые выйдут в 2021-2022 годах.
Читайте также"Шрек" и "Темный рыцарь" признаны национальным достоянием СШАРолик опубликован на YouTube-канале сервиса.
В видео можно увидеть отрывки из фильмов и сериалов, которые будут доступны на платформе.
Среди них, в частности:
- "Чудо-женщина: 1984",
- режиссерская версия "Лиги справедливости",
- перезапуск "Сплетницы",
- реюнион "Друзей",
- новый сезон "Эйфории",
- документальные сериалы о Тайгере Вудсе и Ники Минаж.
В списке - "Чудо женщина: 1984" / скриншот
Отдельно в ролике упоминается приквел "Игры престолов", который HBO пообещал представить в 2022 году.
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