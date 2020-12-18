Среди анонсированных проектов – режиссерская версия "Лиги справедливости" и перезапуск "Сплетницы".

Сервис HBO Max выпустил тизер проектов, которые выйдут в 2021-2022 годах.

Читайте также"Шрек" и "Темный рыцарь" признаны национальным достоянием СШАРолик опубликован на YouTube-канале сервиса.

В видео можно увидеть отрывки из фильмов и сериалов, которые будут доступны на платформе.

Среди них, в частности:

" Чудо-женщина: 1984 ",

", режиссерская версия " Лиги справедливости ",

", перезапуск " Сплетницы ",

", реюнион " Друзей ",

", новый сезон " Эйфории ",

", документальные сериалы о Тайгере Вудсе и Ники Минаж.

Отдельно в ролике упоминается приквел "Игры престолов", который HBO пообещал представить в 2022 году.

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Автор: Катерина Шварц