Кое-кто из героев "Хроник" от карьеры актера отказался и выбрал политику.

Со времени выхода первого фильма серии приключений детей Пэвенси, киноадаптации романов Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии" прошло уже 16 лет.

За этот период маленькие герои не только повзрослели, но и "нашли свой жизненный путь", как остальные взрослые.

Почти все Пэвенси продолжили карьеру в кино. Кто-то теперь снимается в боевиках, а кто-то не снимает монаршие наряды в съемках исторических фильмов.

Очень активно свой Instagram-блог с 397 тысячами подписчиков ведет Джорджи Хенли, для которой роль маленькой чудачки Люси стала самой яркой и открыла путь на большую сцену.

Сейчас девушке 26 лет, как и другие западные знаменитости, актриса не избегает острых социальных тем и делится с аудиторией историями своих друзей, которые побороли буллинг или преуспели, несмотря на стереотипы других. Джорджи много читает.

Кроме того, Джорджи продолжила сниматься в фильмах и время от времени ностальгирует по "Хроникам", принесшим ей известность. Повзрослев, британка почти не изменилась от той "Люси", которую мы привыкли видеть на экранах, когда в очередной раз садимся за просмотр "Нарнии".

Очевидную ностальгию испытывает "старшая сестра Люси", 33-летняя актриса Анна Попплуэлл. Иногда звезда "Нарнии" выкладывает тоскливые посты о съемках "Хроник", но в последнее время продвигает свою социальную деятельность, а также радует подписчиков "глянцевыми" фото.

А вот 30-летний Скандар Кейнс после яркого кинодебюта в роли Эдмунда решил покинуть съемки в фильмах и подался в британскую политику. Однако своих друзей Скандар не забывает. Судя по фото, актеры время от времени собираются вместе. В отличие от остальных героев "Нарнии", Скандар не любит делится с публикой своей личной жизнью.

33-летний Уильям Моузли (Питер Пэвенси) тоже активно снимается в фильмах, преимущественно в экшенах. Актер заметно постарел, но и подтянул мышцы тела.

Судьба"Хроник"

Всего из семи книг К. С. Льюиса было адаптировано три: "Лев, Белая ведьма и шкаф" (2005), "Принц Каспиан" (2008) и "Путешествие предрассветного путешественника" (2010), которые в целом заработали более 1,5 миллиарда долларов во всем мире.

Серия вращается вокруг приключений детей в мире Нарнии под руководством Аслана, мудрого и могучего льва, который умеет говорить и является настоящим королем Нарнии. Главные герои — это дети, братья и сестры Пэвенси, а главная злодейка – Белая ведьма (также известная как Королева Джадис).

Первые два фильма снял режиссер Эндрю Адамсон, а третий фильм — Майкл Аптед.

Над четвертым фильмом должен был работать режиссер Джо Джонстон, но в 2018 году было объявлено, что для Netflix будут сделаны новые адаптации серии.

Важно

К. С. Льюис никогда при жизни не продавал права на фильм для романов серии "Нарния", поскольку скептически относился к тому, что любая кинематографическая адаптация может реалистично воссоздать фантастические элементы и персонажей истории.

Но увидев демонстрационный образец животных, созданный с помощью компьютерной графики Дугласа Грэшема (пасынок Льюиса и сопродюсер фильма), одобрил экранизацию.

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Автор: Виолетта Орлова