Премьера российского шоу состоится 14 марта.

Украинский шоумен Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк".

Читайте также"Холостяк": названа дата премьеры нового сезонаОб этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Премьера российской версии шоу "Холостяк" на канале ТНТ состоится 14 марта. Главный герой нового сезона - рэпер Тимати.

"Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" станет бывший украинский "холостяк" Никита Добрынин", - говорится в сообщении.

"Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати", - пишут в Instagram российской версии шоу.

Добрынин еще не прокомментировал участие в проекте на канале стране-агрессора.

Тимати и его позиция по Украине

Тимати в октябре 2014 года заявил, что считает развал СССР большой ошибкой, а то, что происходит в Украине, воспринимает, "как в семье, где младший брат тяжело запил или сел на наркотики".

В июле 2015 года одесский клуб отменил концерт поддерживающего российскую агрессию певца Тимати.

Украинский "холостяк" Никита Добрынин

Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара женилась после шоу. Сейчас супруги ждут рождения первенца.

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Автор: Ольга Робейко