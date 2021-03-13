Во втором выпуске шоу «Холостяк-11» его главный герой Михаил Заливако провел ряд свиданий с девушками - как индивидуальных, так и групповых.
Так, первой на индивидуальное свидание с «холостяком» пошла Юля «зайка». Девушка сходила с ним на шопинг, а позже они собственноручно делали обручальные кольца, на которые нанесли надписи друг другу. Девушка получила розу.
Дальше было групповое свидание, на котором Михаил узнал о профессии Анастасии, известной как порноактриса Адель Асанти. Также результатом этого свидания стал вылет из шоу тик-токерши Елены. «Холостяк» сделал вывод, что девушка пришла на проект в погоне за количеством подписчиков.
Позже было снова групповое свидание, где две девушки - Ксения и Лола - занимались рисованием. По решению Михаила, шоу покинула Ксения, а Лола получила розу.
Также из проекта ушла писательница из Бучи Оля. "Холостяк" сказал, что не почувствовал, что между ними есть что-то общее.
Кроме того, шоу покинула Валентина, которую Михаил считает неискренней.
Попрощалась с «холостяком» и еще одна Валентина, которая сказала ему, что на проекте много неискренних участниц.
Свой путь на проекте прекратила и певица Дана. Ведь девушка не готова покинуть работу ради мужчины.
"Ты - словно из сказки, но я не твой принц", - сказал Михаил Хане и отправил ее домой.
Также «холостяк» не дал розу Анне. Таким образом, девушка покинула шоу.
И последней из проекта во втором выпуске ушла Ульяна. «Я ничего не почувствовал», - объяснил свое решение Заливако.
Холостяк 11: кто остался в шоу
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