Во время первой церемонии роз из проекта ушли девять девушек.

Во втором выпуске шоу «Холостяк-11» его главный герой Михаил Заливако провел ряд свиданий с девушками - как индивидуальных, так и групповых.

Так, первой на индивидуальное свидание с «холостяком» пошла Юля «зайка». Девушка сходила с ним на шопинг, а позже они собственноручно делали обручальные кольца, на которые нанесли надписи друг другу. Девушка получила розу.

Дальше было групповое свидание, на котором Михаил узнал о профессии Анастасии, известной как порноактриса Адель Асанти. Также результатом этого свидания стал вылет из шоу тик-токерши Елены. «Холостяк» сделал вывод, что девушка пришла на проект в погоне за количеством подписчиков.

Позже было снова групповое свидание, где две девушки - Ксения и Лола - занимались рисованием. По решению Михаила, шоу покинула Ксения, а Лола получила розу.

Также из проекта ушла писательница из Бучи Оля. "Холостяк" сказал, что не почувствовал, что между ними есть что-то общее.

Кроме того, шоу покинула Валентина, которую Михаил считает неискренней.

Попрощалась с «холостяком» и еще одна Валентина, которая сказала ему, что на проекте много неискренних участниц.

Свой путь на проекте прекратила и певица Дана. Ведь девушка не готова покинуть работу ради мужчины.

"Ты - словно из сказки, но я не твой принц", - сказал Михаил Хане и отправил ее домой.

Также «холостяк» не дал розу Анне. Таким образом, девушка покинула шоу.

И последней из проекта во втором выпуске ушла Ульяна. «Я ничего не почувствовал», - объяснил свое решение Заливако.

Холостяк 11: кто остался в шоу

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Автор: УНИАН