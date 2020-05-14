Участница шоу "Холостяк-10" заинтриговала новым фото

Уже в эту пятницу участницы шоу "Холостяк 10" познакомятся с родителями Макса.

Участницы самого романтического украинского шоу "Холостяк" продолжают подогревать интерес к проекту и своим персонам.

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Так, Вика из "Холостяка 10" решила поделиться на своей странице в Instagram фото с Максом во время съемок проекта.

"Воспоминания. Даже такое есть", - подписала кадр участница шоу "Холостяк 10". На снимке холостяк Макс Михалюк в сером костюме галантно обнимает девушку за талию. На фото Вика сверкнула стройными ножками.

Напомним, в эту пятницу, 15 мая, во время 11 выпуска "Холостяк 10" Вика, Даша и Дана познакомятся с родителями Макса.

Как сообщал УНИАН, после 10 выпуска шоу "Холостяк" Макс решил попрощаться с Кристиной — девушка уехала домой.