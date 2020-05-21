Решающий выбор: что ждет зрителей в финале шоу "Холостяк 10" (видео)

Традиционно в последнем выпуске главный герой отправляется на два решающих свидания.

Уже в эту пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится долгожданный финал самого романтического шоу весны. Главный герой проекта «Холостяк»-10 Макс Михайлюк отправится на последние свидания в рамках реалити, а после сделает свой решающий выбор.

Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

Читайте такжеДан Балан ворвался в тренды YouTube с украиноязычной песней и бьет рекорды просмотров (видео)

Традиционно в последнем выпуске главный герой отправляется на два решающих свидания. Две финалистки и две абсолютно разные истории. У девушек появится последний шанс признаться в самых сокровенных чувствах и заполучить сердце завидного Холостяка страны.

«Грустно осознавать, что это наше последнее свидание», — сознается Даша.

Пара отправится на прогулку по Барселоне, а после погрузиться в аквариум с… акулами. Макс Михайлюк решит вновь сделать что-то впервые вместе с Дашей, ведь вся их история пронзается красной нитью новый начинаний.

Однако что-то пойдет не так, и вечер закончится, так и не успев начаться. Главный герой уйдет с финального свидания.

«Я уйду и дам время тебе подумать», — заключит Макс.

С Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество. Свидание не пройдет без эротической поэзии девушки, которая обретет новые краски и станет еще более откровенной и личной. Финалистка открыто заявит о своих желаниях и намерениях.