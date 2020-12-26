По словам Эллерта, его жизнь изменилась вместе с Мишиной, он начал по-новому познавать мир.

В студии шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" главная его героиня Ксения Мишина рассказала, как сложились ее отношения с избранником Александром Эллертом.

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Как выяснилось, после финала "Холостячки" пара уехала домой и больше не расставалась.

"Саша постоянно приезжал. Но вскоре мы поняли, что хотим жить вместе. И живем", - призналась Ксения.

По словам Эллерта, его жизнь изменилась вместе с Мишиной, он начал по-новому познавать мир.

В шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" стало известно, что Александр начал медитировать и отказался от мяса и алкоголя.

Также на своих страницах в Instagram и Ксения, и Александр опубликовали посты-ответы на вопросы фанов, вместе ли они.

"Я люблю тебя, Ксю", - написал Эллерт. "Я люблю тебя Александр, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне. Я благодарю тебя за то, что пронес всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной", - призналась Мишина.

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В финале шоу "Холостячка" и Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении обручальное кольцо, но ответила она на признание лишь одному мужчине. Таким образом, победителем проекта стал Александр Эллерт.

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Автор: Ольга Робейко