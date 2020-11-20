Как пройдет 5 эфир проекта "Холостячка" / фото instagram.com/kholostyachka.stb

В пятницу, 20 ноября, выйдет 5 выпуск романтического реалити "Холостячка".

В новом выпуске шоу Ксения Мишина пригласит мужчин в поход, где они проведут целую неделю в диких условиях. 

"В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится", — отмечает Ксения.

Кто уйдет из "Холостячки" в 5 выпуске / фото СТБ

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что "холостячка" будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Об этом сообщает СТБ в своем Telegram-канале

Зрителей ждут страсти на проекте: ревность, возмущение и даже слезы. А еще, судя по анонсу, на шоу "Холостячка" произойдет первый поцелуй.

"Холостячка" 5 выпуск: анонс онлайн

"Холостячка": кто покинул шоу в 4 выпуске

После 4 выпуска шоу его покинули два участника - Дзивульський Назар и Илья Рыбальченко.

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Автор: Ольга Робейко