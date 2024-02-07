Съемки сериала начнутся уже совсем скоро.

HBO наконец нашла замену путининсту Милошу Биковичу, который должен был сниматься в 3 сезоне сериала "Белый лотос". На его место утвердили болгарского актера Джулиана Костова. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что 34-летний Костов сделал карьеру в Великобритании. Там он снимался в кинолентах, говоря на разных иностранных языках: английском, испанском, итальянском, польском, русском и румынском. Джулиан сыграл в 1 сезоне сериала Netflix под названием "Тень и кость". Также участвовал в съемках комедийного фильма ужасов "Токсичный мститель".

Свою новую роль в сериале "Белый лотос" актер пока не комментирует. Известно лишь то, что съемочный процесс начнется уже совсем скоро на островах Самуи, Пхукет и Бангкок. Костов сыграет второстепенную роль инструктора.

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Продюсерами сериала выступили Майк Уайт, Дэвид Бернаде и Марк Камин.

Почему Милоша Биковича сменили в сериале "Белый лотос"

Напомним, в начале января HBO объявила, что сербский и российский актер Милош Бикович сыграет в сериале "Белый лотос". На эту ситуацию отреагировало Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве раскритиковали НBО за приглашение актера, получившего награду от диктатора Владимира Путина за вклад в российскую культуру.

"HBO, можете ли вы работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?"- говорится в заявлении МИД в соцсети Х.

В начале февраля НBО таки расторгла контракт с Биковичем.

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