По словам Христины Соловий, новая песня о расставании двух людей, которые понимают, что не могут больше быть вместе.

Украинская рэп-группа Kalush и певица Кристина Соловий презентовали совместную песню и клип "Такси".

Видео опубликовано в пятницу, 10 сентября, на платформе YouTube. Режиссером клипа выступил Игорь Павлюк.

""Только не сегодня не исчезай в такси, потому что без тебя в городе гаснут все огни".. Уверен, что у каждого есть человек, которому может посвятить такие слова. Эта песня история которая заставляет переживать слушателя. История, которая затрагивает даже тех, кому она чужда. История, которая была у каждого из нас..", - говорится в подписи к видео.

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По словам Христины Соловий, эта песня о расставании двух людей, которые понимают, что не могут больше быть вместе.

"Каждая любовь - отдельный фэнтези мир, сотканный из личных воспоминаний, которые останутся рисунками в памяти на всю жизнь. Эта песня - о расставании двух людей. Они понимают, что не могут больше быть вместе, находят миллионы аргументов, почему их история закончилась. Но, когда видятся, или пишут друг другу - могут сказать лишь - "Только не сегодня, не исчезай в такси"", - написала певица в своем Instagram.

Kalush: что известно

Kalush - украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Группа была названа в честь Калуша, родного города основателя и солиста Олега Псюка. В ноябре 2019 года Kalush подписал соглашение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam, который входит в Universal Music Group.

Христина Соловий

Украинская певица, автор-исполнитель песен. Это первая артистка, чьим продюсером стал Святослав Вакарчук. Музыкальные критики считают Христину Соловий украинской фолк, фолк-рок, поп, инди-поп, дрим-поп, поп-рок певицей, а также поп-фолком нового поколения.

Клип Соловий "Тримай" вошел в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube.

Широкая известность к певице пришла после участия в шоу "Голос страны" в 2013 году. На отборе она исполнила лемковскую песню "Горе долом" и попала в команду Святослава Вакарчука. Эффектно й жестко осадив перед этим другого судью шоу Александра Пономарева, который настаивал, чтобы Христина спела "что-нибудь еще", более эстрадное.

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Автор: Александр Топчий