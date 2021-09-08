Исполнительница хита "Тримай" снялась в эротической фотосессии.

Украинская певица Кристина Соловий, которая ворвалась в шоу-бизнес с хитом "Тримай", впервые снялась в эротической фотосессии для мужского глянца Playboy.

Девушка позировала в белом боди с глубоким декольте и на завязках. В этой фотосессии она раскрылась по-новому - чувственная и в то же время сексуальная Соловий продемонстрировала стройную фигуру.

"Мне 28 и я чувствую достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия. Когда я, 22-летний "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, что им принадлежит мое тело, и что я должна с ним делать, а что - нет", - написала певица.

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Также она добавила, что сейчас сама решает, что ей делать. Звезда научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец карьерой.

"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности - это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так безразлично", - добавила звезда.

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Автор: Диана Могилевич