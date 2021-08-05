Теперь неизвестно, будет ли группа выступать вообще.

В последнее время у группы Green Grey не складывается с концертами. Изначально их вычеркнули из списка артистов, которые выступят на торжественном концерте ко Дню Независимости Украины, а сейчас и представители ЦУМа отказали им в аренде крыши.

Команда Svitlo Concert заявила, что перед тем, как согласовать аренду крыши с музыкантами они не были в курсе скандала, который разразился вокруг них. По их словам, сотрудничество с группой будет непатриотичным, поэтому было принято решение отказать им.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которую мы арендуем", - написала команда в Facebook.

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Напомним, группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Она стала первой в истории украинской группой, которая дважды участвовала в церемонии награждения MTV Europe.

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Автор: Диана Могилевич