Южнокорейский актер передал средства в посольство Украины.

Южнокорейский актер Им Сиван, наиболее известный по роли Ли Маянґ-хи в популярном сериале "Игра в кальмара", поддержал украинцев во время полномасштабного вторжения. Еще в начале большой войны артист стал на сторону украинцев.

О поддержке Им Сиван стало известно только сейчас, хотя сообщение о предоставлении помощи украинцам и бизнесу звезда опубликовал еще в 2022 году. В частности, в марте три года назад он отметил, что на месяц забронировал номер в одном из киевских отелей.

Правда, актер не приезжал в украинскую столицу. Таким образом он решил поддержать украинский бизнес, который в то время находился в очень сложном положении.

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"Здравствуйте, я только что забронировал ваш отель на месяц, и, конечно, я не приеду. Надеюсь, что вы и люди в Киеве будут в безопасности", - написал тогда Сиван.

Более того, знаменитость также финансово помог пострадавшим в войне украинцам, которые бежали от вторжения россиян на другую часть планеты. Артист передал около 16,4 тысячи долларов посольству Украины в Южной Корее.

К слову, Им Сиван - известный актер в своей стране. Он снимался в картинах "Незнакомцы из ада", "Любовь короля", "Солнце в объятиях Луны". Однако наибольшую славу ему принесла роль блогера в сериале "Игра в кальмара", второй сезон которого вышел в 2024 году.

Напомним, ранее Netflix показал первый тизер третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Уже известно, когда ожидать продолжения нашумевшего сериала.

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