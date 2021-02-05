Девушка споет известный на весь мир хит группы Kazka под названием "Плакала".

В это воскресенье, 7 февраля, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут третий эпизод "слепых прослушиваний" "Голоса страны-11".

На главной вокальной сцене страны попробует свои силы внучка экс-президента Украины Доменика Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба "1+1".Читайте такжеНа "Голосе страны" девушка с редким заболеванием растрогала всех чувственным выступлением (фото, видео)

Девушка споет известный на весь мир хит группы Kazka под названием "Плакала".

"У меня есть, с кого брать пример - это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела внести вклад в музыкальную историю страны", - комментирует Доменика свое участие в шоу.

А вот сможет ли девушка покорить тренеров, станет известно уже совсем скоро.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко