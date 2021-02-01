Девушка рассказала, что страдает алопецией.

Во время второго эфира "Голоса страны" на сцене спела 16-летняя девушка из Харькова Анастасия. У нее редкое заболевание - алопеция (при нем выпадают волосы).Читайте такжеОлег Винник с песней Rammstein "зажег" на шоу "Голос страны" (фото, видео)

Для "слепых прослушиваний" участница выбрала песню группы "Один в каное" "У мене немає дому". Своим чувственным выступлением Настя развернула к себе всех судей, а зрители аплодировали стоя.

MONATIK не сдержал слез во время ее выступления и пригласил девушку в свою команду.

После размышлений и слов благодарности каждому из тренеров Анастасия выбрала команду Монатика.

"Голос страны-11": как прошел второй эфир

Во втором эпизоде попробовал свои силы на сцене "слепых прослушиваний" певец NIKITA LOMAKIN с песней My Heart Will Go On.

Удивила зрителей и наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко.

Также на шоу пришел Богдан Муха, который исполнил легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On.

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Автор: Ольга Робейко