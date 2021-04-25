"Голос страны-11": в шаге от победы шоу покинул еще один участник (фото, видео)

В первом этапе суперфинала по результатам зрительского голосования проект покинул Сергей Нейчев, а во втором - Тема Паучек.

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