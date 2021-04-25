Паучек уходит из шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official

Во втором этапе суперфинала "Голоса страны-11" вокалисты спели вместе со своими звездными тренерами. 

Читайте такжеФинал "Голоса страны-11": онлайн-трансляция (обновляется)После подсчета зрительских голосов шоу покидает Тема Паучек, он не попадет в третий этап суперфинала.

Так, первыми покорили сцену проекта Дмитрий Монатик со своим подопечным Темой Паучеком. Они исполнили песню "Ти ж мене підманула".

Тема Паучек спел с Монатиком / фото instagram.com/goloskrainy_official

Далее выступили украинская Адель Юлия Тимочко и ее тренер Тина Кароль. Они чувственно спели Баладу про мальви.

Тимочко и Кароль поразили чувственным исполнением песни / фото instagram.com/goloskrainy_official

Суперфиналист Сергей Лазановский исполнил лирическую песню "Два кольори" вместе со своей наставницей Надей Дорофеевой.

Лазановский спел с Дорофеевой / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко