Анна Гадомич / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену "Голоса страны-11" вышла бывшая наркозависимая из Николаева, 19-летняя Анна Гадомич.Читайте также"Голос страны-11": первый участник шестого эфира поразил судей (фото, видео)
Девушка на шоу проникновенно спела песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" и развернула к себе кресла Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой.
"Своим примером вы показываете, что среди всех наркотиков есть тот самый главный, который может выручить – музыка", - сказал MONATIK. Его девушка и выбрала в качестве звездного тренера.
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