Девушке удалось развернуть два тренерских кресла.

На сцену "Голоса страны-11" вышла бывшая наркозависимая из Николаева, 19-летняя Анна Гадомич.Читайте также"Голос страны-11": первый участник шестого эфира поразил судей (фото, видео)

Девушка на шоу проникновенно спела песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" и развернула к себе кресла Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой.

"Своим примером вы показываете, что среди всех наркотиков есть тот самый главный, который может выручить – музыка", - сказал MONATIK. Его девушка и выбрала в качестве звездного тренера.

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Автор: Ольга Робейко