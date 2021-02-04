Группа Go_A представила фрагменты трех песен "Шум", "Рано" и "Церковка".
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"Три песни группы Go-A, которые участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2021. Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы? Скоро узнаем решение", – говорится в публикации в Instagram.
Стоит отметить, что выбирать песню будут члены жюри - Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин, Дмитрий Хоркин.
При этом украинцы возмущены, что им не показали фрагменты этих трех песен и не предоставили права выбора.
Шум
Рано
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни
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