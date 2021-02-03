Украинцы возмущены, что им не показали фрагменты этих трех песен и не предоставили права выбора.

Жюри уже выбрало песню украинской группы Go-A для выступления на Евровидении 2021, но объявят ее лишь в марте.

Об этом говорится на странице suspilne.eurovision в Instagram.

"Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция – услышим в марте. Интересно, похожа ли она на "Solovey", - говорится в сообщении.

В сети возмущены, пишут о непрозрачности конкурса. Украинцы возмущены, что им не показали фрагменты этих трех песен и не предоставили права выбора. "Это странно... Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться", "А как же прерогатива мнения народа - разве не она в основе голосования?", - пишут в комментариях.Читайте такжеСтало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2021

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко