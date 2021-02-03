Жюри уже выбрало песню украинской группы Go-A для выступления на Евровидении 2021, но объявят ее лишь в марте.
Об этом говорится на странице suspilne.eurovision в Instagram.
"Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция – услышим в марте. Интересно, похожа ли она на "Solovey", - говорится в сообщении.
В сети возмущены, пишут о непрозрачности конкурса. Украинцы возмущены, что им не показали фрагменты этих трех песен и не предоставили права выбора. "Это странно... Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться", "А как же прерогатива мнения народа - разве не она в основе голосования?", - пишут в комментариях.Читайте такжеСтало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2021
Евровидение 2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram