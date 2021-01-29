Опубликованы состав жюри и правила.

Отбор песни группы Go_A для песенного конкурса Евровидение-2021 таки состоится, но без зрителей. Композицию будет выбирать жюри.

Читайте такжеУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)Об этом говорится на Facebook-странице "Евровидение Украина".

В состав жюри вошли:

Джамала - певица, победительница Евровидения-2016;

- певица, победительница Евровидения-2016; Евгений Филатов - солист группы The Maneken, продюсер;

- солист группы The Maneken, продюсер; Руслан Квинта - музыкальный продюсер, композитор;

- музыкальный продюсер, композитор; Ярослав Лодыгин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;

- член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения; Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Отмечается, что согласно правилам, группа Go_A должна представить не менее двух песен для отбора. Каждый член жюри будет оценивать композиции баллами от 1 до 5. Песня, которая наберет в сумме больше всего баллов, станет победительницей отбора.

"С какой же композицией Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 - узнаем до 10 марта", – говорится в сообщении.

Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.

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Автор: Катерина Шварц