Отбор песни группы Go_A для песенного конкурса Евровидение-2021 таки состоится, но без зрителей. Композицию будет выбирать жюри.
Читайте такжеУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)Об этом говорится на Facebook-странице "Евровидение Украина".
В состав жюри вошли:
- Джамала - певица, победительница Евровидения-2016;
- Евгений Филатов - солист группы The Maneken, продюсер;
- Руслан Квинта - музыкальный продюсер, композитор;
- Ярослав Лодыгин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
- Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.
Отмечается, что согласно правилам, группа Go_A должна представить не менее двух песен для отбора. Каждый член жюри будет оценивать композиции баллами от 1 до 5. Песня, которая наберет в сумме больше всего баллов, станет победительницей отбора.
"С какой же композицией Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 - узнаем до 10 марта", – говорится в сообщении.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram