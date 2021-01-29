Go_A представят конкурсную песню / фото facebook.com/eurovision.evrobachennya

Отбор песни группы Go_A для песенного конкурса Евровидение-2021 таки состоится, но без зрителей. Композицию будет выбирать жюри.

Читайте такжеУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)Об этом говорится на Facebook-странице "Евровидение Украина".

В состав жюри вошли:

  • Джамала - певица, победительница Евровидения-2016;
  • Евгений Филатов - солист группы The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квинта - музыкальный продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодыгин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
  • Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Отмечается, что согласно правилам, группа Go_A должна представить не менее двух песен для отбора. Каждый член жюри будет оценивать композиции баллами от 1 до 5. Песня, которая наберет в сумме больше всего баллов, станет победительницей отбора.

"С какой же композицией Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 - узнаем до 10 марта", – говорится в сообщении.

Евровидение-2021: что известно

  • Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
  • Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
  • Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.  
  • Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.

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Автор: Катерина Шварц