Режиссер шоу "Локи" Кейт Херрон заявила, что главный персонаж сериала в исполнении Тома Хиддлстона является бисексуальным.
Согласно сюжету, Сильвия, являющаяся женской вариацией Локи, во время беседы с Локи спрашивает у него, "заинтересован ли он в какой-нибудь принцессе или принце", на что тот намекнул на свою бисексуальность. Также Локи предполагает, что у Сильвии такие же любовные пристрастия.
Локи стал первым крупным ЛГБТК+ персонажем в MCU, куда входят сериалы и полнометражные ленты. Также представителей ЛГБТ можно будет увидеть в "Торе: Любовь и гром" и "Вечных".
Отметим, премьера "Локи" состоялась на Disney+ 9 июня. Всего будет шесть эпизодов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вышел тизер третьего сезона супергеройского сериала "Титаны"
- Гэри Басараба сыграет с Ди Каприо в драме Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
- Стивен Спилберг будет сотрудничать с Netflix
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram