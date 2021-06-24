По словам режиссера шоу, бисексуальность героя - это канон в киновселенной Marvel.

Режиссер шоу "Локи" Кейт Херрон заявила, что главный персонаж сериала в исполнении Тома Хиддлстона является бисексуальным.

Согласно сюжету, Сильвия, являющаяся женской вариацией Локи, во время беседы с Локи спрашивает у него, "заинтересован ли он в какой-нибудь принцессе или принце", на что тот намекнул на свою бисексуальность. Также Локи предполагает, что у Сильвии такие же любовные пристрастия.

Локи стал первым крупным ЛГБТК+ персонажем в MCU, куда входят сериалы и полнометражные ленты. Также представителей ЛГБТ можно будет увидеть в "Торе: Любовь и гром" и "Вечных".

Отметим, премьера "Локи" состоялась на Disney+ 9 июня. Всего будет шесть эпизодов.

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Автор: Диана Могилевич