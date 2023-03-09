"Дом из заноз", "Крик 6" и "Лютер": что посмотреть на выходных

На этой неделе в широкий прокат выходят номинированный на "Оскар" украинский документальный фильм "Дом из заноз" и очередная часть легендарной слэшер-франшизы "Крик". Онлайн, тем временем, выйдет фильм "Лютер: Падшее солнце", который станет продолжением популярного одноименного сериала с Идрисом Эльбой. Об этих и других киноновинках читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Дом из заноз

A House Made of Splinters (Украина, Финляндия, Дания, Швеция, 2022, документальный)

Документальный фильм "Дом из заноз", созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, уже в ближайшее воскресенье поборется за "Оскар". Это первая в истории номинация на самую престижную в мире кинонаногороду для фильма украинского производства (в данном случае сопроизводства), и хотя бы поэтому на него стоит сходить в кинотеатр. На самом деле не только поэтому.

Фильм рассказывает о детях с востока Украины, которые живут в особом детском доме для малышей, которых изъяли из их семей. Несмотря на войну работники учреждения пытаются создать безопасное пространство для проживания детей, пока государство в судебном порядке решает их дальнейшую судьбу.

Мировая премьера документального фильма "Дом из заноз" состоялась в январе 2022 года на одном из самых престижных фестивалей независимого кино в мире Sundance Film Festival. Там его автор, датчанин Симон Леренг Вильмонт получил награду как лучший режиссер в секции World Cinema Documentary Competition.

В целом фильм получил положительные отзывы критиков, а также более десятка международных наград и номинаций. На IMDb фильм получил 7,1 балл из 10 на основе почти тысячи отзывов, а на Rotten Tomatoes – 97% одобрения критиков и 75% широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинозрители дали ему оценку 79 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Крик VI

Scream VI (США, 2023, триллер/ужасы/детектив)

В 2022 году режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, известные до этого по работе над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие дьявола" и "Я иду искать", сумели сделать то, что удается немногим – успешно возродить легендарную франшизу. Тогда, после более чем десятилетнего перерыва, "Крик" авторства признанного мастера жанра Уэса Крейвена получил новую жизнь (рецензию можно почитать здесь). Поэтому неудивительно, что продолжение истории о терроризирующем молодежь маньяке в черном балахоне и белой маске долго ждать не пришлось.

События шестого фильма серии перенесены в Нью-Йорк, куда из родного Вудсборо переезжают четверо выживших персонажей в предыдущей части, чтобы начать все сначала: сестры Сэм и Тара Карпентер, роли которых исполняют Мелисса Баррера и звезда хитового сериала "Уэнздей" Дженна Ортега, а также близнецы Чад и Минди Микс-Мартин (Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун). Однако героям не удается спрятаться от Призрачного лица даже в большом городе – он настигает их в разгар празднования Хэллоуина. Чтобы снова выжить, им придется объединиться с Гейл Уэзерс (Кортни Кокс), которая появлялась во всех предыдущих пяти частях франшизы. Также в шестом "Крике" вернется персонаж Кирби Рид (Хейден Панеттьери), которая выжила в фильме "Крик 4".

Среди новичков франшизы – Дермот Малруни ("Бесстыдники", "Астрал 3"), который исполнит роль полицейского, а также Самара Уивинг ("Няня", "Игра в прятки"), Тони Револори ("Человек-паук", "Дом с прислугой"), Джош Сегарра ("Стрела", "Полиция Чикаго") и другие.

Режиссерами фильма выступили Мэтью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие фильм "Крик 5".

Мировая премьера "Крика 6" состоялась 6 марта в Ню-Йорке, а в широкий прокат он официально попадет 10 марта. По итогам первых закрытых показов новинка получила скорее положительные отзывы. Так, на IMDb фильм в настоящее время имеет оценку 7,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 78% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic кинообозреватели дали ему оценку 68 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Мьюти

The Ritual Killer (США, 2023, триллер/боевик)

В центре сюжета этого фильма – детектив, который после смерти своей дочери отправляется на охоту на серийного убийцу, убивающего в соответствии с жестоким ритуалом под названием "Мьюти". Чтобы выследить его, детектив обращается к профессору-антропологу, который что-то скрывает. Чем глубже он погружается в мир убийцы, тем более размытой становится грань между здравомыслием и безумием.

Главные роли в фильме исполнили Коул Хаузер ("Умница Уилл Хантинг", "Йеллоустоун") и Морган Фриман ("Побег из Шоушенка", "Семь", "Иллюзия обмана: Второй акт").

Режиссером фильма выступил Джордж Галло, на счету которого сценарий к первому фильму "Плохие парни", а также работа над фильмами "Афера по-голливудски" и "Ангел мести", главные роли в которых также исполнил Морган Фримен.

Маскарад

Mascarade (Франция, 2022, комедия/драма/криминал)

События этого авантюрного фильма происходят на лазурном побережье юга Франции, который становится новым домом для танцора Адриена (Пьер Нине) и роскошной красавицы Марго (Марина Вакт). Девушка меняет жизнь юноши, который забывает, что возлюбленная живет за счет мошенничества и манипуляций с сердцами богатых мужчин. Также одну из ролей в фильме сыграла легендарная Изабель Аджани.

Режиссером фильма выступил Николя Бедос, прославившийся своим предыдущим фильмом "Кафе желаний", а за дебютную ленту "Он и она" получил две номинации на премию "Сезар" и имя в мире кино.

Премьера ленты состоялась на 75-м Каннском кинофестивале, где фильм получил положительные отзывы кинокритиков и зрителей. На IMDb у фильма сейчас оценка 6,6 баллов из 10.

Большая свобода

Große Freiheit (Германия, Австрия, 2021, драма/ЛГБТ)

Главный герой фильма Ганс, живущий уже в послевоенной Германии, снова и снова попадает в тюрьму за гомосексуальность. Из-за пункта 175 его стремление к свободе систематически уничтожается. Единственными постоянными отношениями в его жизни становится связь с давним сокамерником Виктором, осужденным за убийство. То, что начинается с отвращения, превращается в нечто, называемое любовью.

Главную роль в фильме исполнил Франц Роговский – одно из самых ярких имен в немецком кино последних лет ("Ундина", "Между рядами", "Хеппи-энд"). Также в фильме сыграли Георг Фридрих ("Импорт/Экспорт", "Фрейд", "Римини") и Антон Фон Люк ("Франц", "Вавилон Берлин").

Режиссером фильма выступил австриец Себастьян Майзе, сделавший себе имя после выхода фильма "Тихая жизнь" в 2011 году.

Мировая премьера "Большой свободы" состоялась в июле 2021 года на 74-м Каннском кинофестивале, где фильм принимал участие в программе "Особый взгляд". С тех пор на счету фильма собралось немалое количество наград и номинаций, как в Германии, так и за рубежом. На IMDb фильм получил 7,5 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 97% одобрения критиков и 91% широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинозрители дали ему оценку 89 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Даль

Faraway (Германия, 2023, романтика/приключения/комедия)

В центре сюжета фильма – женщина, которая наследует дом на хорватском острове и неожиданно решает поехать в путешествие, которое возвращает ей радость жизни и дарит новую любовь.

Главные роли в фильме исполнили звезда немецких детективных сериалов Наоми Краусс и весьма известный на своей родине хорватский актер Горан Богдан. Режиссером фильма выступила Ванесса Йопп ("Встретимся онлайн", "Энгель + Джо").

Фильм выйдет 8 марта на Netflix.

Лютер: Падшее солнце

Luther: The Fallen Sun (Великобритания, США, 2023, детектив/триллер)

Фильм является полнометражным продолжением одноименного культового британского сериала. В центре сюжета снова окажется блестящий детектив Джон Лютер, который теперь находится в тюрьме и оттуда наблюдает, как жестокий серийный убийца терроризирует Лондон. Понимая свою неспособность поймать кибер-психопата, который теперь еще и насмехается над ним, Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы закончить работу любыми средствами.

К роли Джона Лютера снова вернулся Идрис Эльба ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Темная башня"). Среди новичков франшизы – Синтия Эриво ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Вдовы", "Харриет"), сыгравшая роль детектива, который будет вести дело об убийствах, и Энди Серкис ("Властелин колец", "Черная пантера", "Бэтмен"), персонаж которого будет главным антагонистом.

Режиссером фильма выступил Нил Кросс, который также работал над сериалом.

"Лютер" выйдет 10 марта на Netflix. Перед этим он вышел в ограниченный прокат в кинотеатрах отдельных стран и получил отзывы выше средних, причем зрителям он понравился гораздо больше, чем критикам. На IMDb фильм получил 7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 67% одобрения критиков и 87% широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинозрители дали ему оценку 54 балла, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключения электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то во многих кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2023 года – на этой неделе стартуют 2 сезон детективной драмы "Перри Мейсон" от HBO, вторая часть 4 сезона психологического триллера "Ты" от Netflix и комедийный сериал UnPrisoned с Керри Вашингтон от Hulu.

Марина Григоренко