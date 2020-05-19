Экс-участник One Direction представил клип на песню Watermelon Sugar

Видео музыкант посвятил прикосновениям.

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлс, отказавшийся от роли принца Эрика в киноадаптации "Русалочки", выпустил клип на песню под названием Watermelon Sugar.

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Видео музыкант посвятил прикосновениям. Видеоработу снимали еще в январе на пляже Малибу.

Сингл Watermelon Sugar вошел во второй сольный альбом музыканта под названием Fine Line.

Как сообщал УНИАН.Lite, 30 апреля американская группа HAIM выпустила клип на песню под названием I Know Alone и назвала дату выхода нового альбома.