Группа HAIM представила клип и назвала дату выхода нового альбома
13:27, 30 апреля 2020Кино и музыка
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В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом.
В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке \ instagram.com/haimtheband
Американская группа HAIM выпустила клип на песню под названием I Know Alone и назвала дату выхода нового альбома.
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Режиссером видео стал Джейк Шрейер, уже работавший с HAIM над клипом Want You Back. В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом.
Песня I Know Alone войдет в третий альбом под названием Women In Music Pt. III, выход которого запланирован на 26 июня. Его релиз должен был состояться в апреле, но его отложили из-за коронавируса.
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