Группа HAIM представила клип и назвала дату выхода нового альбома

В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом.

Американская группа HAIM выпустила клип на песню под названием I Know Alone и назвала дату выхода нового альбома.

Читайте такжеEvanescence представила новую песню и анонсировала альбом

Режиссером видео стал Джейк Шрейер, уже работавший с HAIM над клипом Want You Back. В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом.

Песня I Know Alone войдет в третий альбом под названием Women In Music Pt. III, выход которого запланирован на 26 июня. Его релиз должен был состояться в апреле, но его отложили из-за коронавируса.