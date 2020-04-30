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Группа HAIM представила клип и назвала дату выхода нового альбома

13:27, 30 апреля 2020
Кино и музыка
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В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке \ instagram.com/haimtheband

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Режиссером видео стал Джейк Шрейер, уже работавший с HAIM над клипом Want You Back. В ролике сестры Хаим танцуют на баскетбольной площадке. Хореографами стали сами участницы группы вместе с Фрэнсисом Старлайтом.

Песня I Know Alone войдет в третий альбом под названием Women In Music Pt. III, выход которого запланирован на 26 июня. Его релиз должен был состояться в апреле, но его отложили из-за коронавируса.

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Теги: #клип#группа#альбом