Десятая часть культовой франшизы выйдет в украинский прокат 18 мая 2023 года.

Американская модель Мидоу Рэйн Уокер – единственная дочь звезды "Форсажа" Пола Уокера, погибшего 10 лет назад – получила эпизодическую роль в десятой части легендарной франшизы.

Об этом сообщила сама Мидоу в своем Instagram, показав кадр из фильма.

"Превью моего камео в Fast X. Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Джорданой, Мишель, Крисом и другими на мониторах. Благодаря моему папе я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. С теми, кто был рядом, чтобы увидеть, как я расту... Я так счастлила, что могу почтить наследие моего отца и разделить это с ним навсегда", – написала модель.

Смерть Пола Уокера

Американский актер и модель Пол Уокер получил широкую известность благодаря роли полицейского Брайана О’Коннора в серии фильмов "Форсаж" о группе уличных гонщиков. Всего с 2001 по 2013 год он сыграл в шести частях культовой франшизы, включая седьмую, съемки в которой он так и не успел завершить.

30 ноября 2013 года 40-летний Пол Уокер погиб в автокатастрофе, возвращаясь вместе со своим другом с благотворительного мероприятия. Находящийся за рулем Porsche Carrera GT друг актера не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево, и сразу загорелась. Полиция установила, что водитель и пассажир погибли на месте аварии.

У Уокера осталась дочь Мидоу, которой на момент его смерти было 15 лет. Именно ей он завещал ей все свое состояние. В 2015 году девушка основала благотворительный фонд PaulWalkerFoundation в честь 42 летия своего отца. Долгое время Мидоу вела непубличный образ жизни, пока в 2017 году не начала модельную карьеру.

В 2021 году дочь Пола Уокера вышла замуж за актера Луи Торнтона-Алланома. К алтарю вместо покойного отца девушку провел его друг и ее крестный отец – легенда "Форсажа" Вин Дизель.

Как сообщал УНИАН, фильм "Форсаж 10" (Fast X) выйдет в украинский прокат 18 мая 2023 года. В новой части культовой франшизы героям бросит вызов Данте Рейес (Джейсон Момоа из "Аквамена" и "Игры престолов") – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейеса, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Потеряв все, Данте потратил 12 лет на разработку плана мести Доменику, чтобы забрать у него самое ценное – семью.

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