Джейсон Момоа в "Форсаж 10" / фото Universal Pictures

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 10" (Fast X), в котором семья Торетто и их друзья встретятся с новым мстительным врагом.

Согласно с официальным синопсисом фильма, в новой части культовой франшизы героям бросит вызов Данте (Джейсон Момоа из "Аквамена" и "Игры престолов") – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейесе, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Как оказалось, Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Тогда он потерял все и потратил последние 12 лет на разработку плана, чтобы отомстить Доменику, забрав у него самое ценное – семью (фанаты мема, держите себя в руках).

Десятая часть "Форсажа", которая должна завершить основную мифология цикла, соберет немало актеров, известных по предыдущим частям – кроме самого Вина Дизеля, в нем снова появятся Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Крис "Лудакрис" Бриджес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Скотт Иствуд, Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Также будет несколько новичков – Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), Алан Рихтсон ("Тайны Смолвиля"), Даниэла Мелькиор ("Отряд самоубийц") и Рита Морено ("Вестсайдская история").

Режиссером фильма выступил Луи Летерье ("Битва титанов", "Невероятный Халк", "Иллюзия обмана", "Перевозчик 2", "Люпен").

Премьера фильма запланирована на 19 мая 2023 года.

Сага "Форсаж" что известно

"Форсаж" является одной из самых успешных кинофраншиз в истории кино. Несмотря на то, что с каждой новой частью сюжеты становятся все более абсурдными, а трюки вообще неподвластны законам физики, сага остается популярной и коммерчески успешной, собирая все больше звезд мирового уровня.

Первая часть "Форсажа" вышла в 2001 году и рассказывала об уличном гонщике Доминике Торетто (Вин Дизель) и агенте ФБР Брайане О'Коннор (Пол Уокер), которые объединились ради охоты на опасного преступника. Вин Дизель сыграл главную роль в 9 частях, учитывая десятую, кроме третьей "Тройной форсаж: Токийский дрифт" 2006 года и спин-оффа "Форсаж: Хоббс и Шоу" 2019 года.

За более чем 20 лет франшизы герои постоянно сталкивались с новыми опасными врагами, однако всегда давали им отпор, а главным для них оставалась семья.

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