Премьера фильма запланирована на 19 мая 2023 года.

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 10" (Fast X), в котором семья Торетто и их друзья встретятся с новым мстительным врагом.

Согласно с официальным синопсисом фильма, в новой части культовой франшизы героям бросит вызов Данте (Джейсон Момоа из "Аквамена" и "Игры престолов") – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейесе, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Как оказалось, Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Тогда он потерял все и потратил последние 12 лет на разработку плана, чтобы отомстить Доменику, забрав у него самое ценное – семью (фанаты мема, держите себя в руках).

Десятая часть "Форсажа", которая должна завершить основную мифология цикла, соберет немало актеров, известных по предыдущим частям – кроме самого Вина Дизеля, в нем снова появятся Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Крис "Лудакрис" Бриджес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Скотт Иствуд, Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Также будет несколько новичков – Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), Алан Рихтсон ("Тайны Смолвиля"), Даниэла Мелькиор ("Отряд самоубийц") и Рита Морено ("Вестсайдская история").

Режиссером фильма выступил Луи Летерье ("Битва титанов", "Невероятный Халк", "Иллюзия обмана", "Перевозчик 2", "Люпен").

Премьера фильма запланирована на 19 мая 2023 года.

Сага "Форсаж" – что известно

"Форсаж" является одной из самых успешных кинофраншиз в истории кино. Несмотря на то, что с каждой новой частью сюжеты становятся все более абсурдными, а трюки вообще неподвластны законам физики, сага остается популярной и коммерчески успешной, собирая все больше звезд мирового уровня.

Первая часть "Форсажа" вышла в 2001 году и рассказывала об уличном гонщике Доминике Торетто (Вин Дизель) и агенте ФБР Брайане О'Коннор (Пол Уокер), которые объединились ради охоты на опасного преступника. Вин Дизель сыграл главную роль в 9 частях, учитывая десятую, кроме третьей "Тройной форсаж: Токийский дрифт" 2006 года и спин-оффа "Форсаж: Хоббс и Шоу" 2019 года.

За более чем 20 лет франшизы герои постоянно сталкивались с новыми опасными врагами, однако всегда давали им отпор, а главным для них оставалась семья.

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