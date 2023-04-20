В украинский прокат фильм выйдет 18 мая 2023 года.

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер боевика "Форсаж 10" (Fast X), в котором "семья" Торетто столкнется с новым мстительным врагом.

В новой части культовой франшизы героям бросит вызов Данте (Джейсон Момоа из "Аквамена" и "Игры престолов") – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейеса, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Потеряв все, Данте потратил 12 лет на разработку плана мести Доменику, чтобы забрать у него самое ценное – семью.

Десятая часть "Форсажа", которая должна завершить основную мифологию цикла, соберет немало актеров, известных по предыдущим частям – кроме самого Вина Дизеля, в нем вновь появятся Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Скотт Иствуд, Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Также будет несколько новичков – Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), Алан Рихтсон ("Тайны Смолвиля"), Даниэла Мелькиор ("Отряд самоубийц") и Рита Морено ("Вестсайдская история").

Режиссером фильма выступил Луи Летерье ("Битва титанов", "Невероятный Халк", "Иллюзия обмана", "Перевозчик 2", "Люпен").

В украинский прокат фильм выйдет 18 мая 2023 года.

Феномен саги "Форсаж"

Кинофраншиза "Форсаж" является одной из самых успешных в истории кино. Несмотря на то, что с каждой новой частью сюжеты становятся все более абсурдными, а гонки – все более неподвластными законам физики, сага остается популярной и коммерчески успешной, собирая все больше звезд мирового уровня.

Первая часть "Форсажа" вышла в 2001 году, рассказывая об уличном гонщике Доминике Торетто (Вин Дизель) и агенте ФБР Брайане О'Конноре (Пол Уокер), которые объединились для охоты на опасного преступника. Вин Дизель сыграл главную роль в 9 частях, кроме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" 2006 года и спин-оффе "Форсаж: Хоббс и Шоу" 2019 года.

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