Мы назвали 6 украинских фильмов в разных жанрах, которые достойны просмотра.

Украинские фильмы бывают очень разными - смешными и трагичными, романтическими и историческими. В этих фильмах каждый украинец увидит нечто родное и знакомое, ведь они рассказывают о нас. На Всемирный день кино 10 февраля публикуем подборку - лучшие украинские фильмы в разных жанрах, которые обязательно принесут удовольствие и надолго запомнятся.

Цена правды, 2019, драма, триллер, биографический фильм

Этот фильм про Украину на реальных событиях является продуктом совместного украино-британо-польского производства. Картина рассказывает об одной из самых страшных трагедий украинского народа - Голодомора. В основе фильма - реальные журналистские расследования, а также свидетельства людей, переживших Голодомор.

Сюжет рассказывает о молодом британском журналисте Гарете Джонсе, который прославился тем, что взял интервью у Гитлера. В 1933 году он едет в Москву за новой громкой историей - интервью со Сталиным. Но там он узнает, что советские власти скрывают какой-то чудовищный секрет об Украине и не пускают туда иностранцев. С риском для своей жизни и не смотря на угрозы НКВД, Гарет Джонс лично посещает в Украину и впервые рассказывает правду о Голодоморе всему миру.

Этот исторический фильм про Украину полностью правдивый, что делает его страшнее любых выдумок.

Каменный крест, 1968, социальная драма

Этот советский фильм про Украину снят народным артистом Украины Леонидом Осыкой на киностудии им. Довженко. В основе сценария - одноименная повесть Василия Стефаника. Картина признана одним из лучших кинопроизведений про Украину за все времена по версии Национального центра Александра Довженко.

Фильм показывает нелегкую жизнь мудрого и очень старого крестьянина Ивана Дидуха. Мужчина содержит участок на каменистой горе, но из-за старческих болезней с трудом справляется со вспахиванием. Однажды в его дом проникает вор. Иван ловит его и по местному закону должен убить, но не делает этого. Мудрый мужчина понимает, что больше всего наказания достойна власть, из-за которой люди вынуждены воровать ради выживания.

Во второй половине фильма Ивану и его жене выпадает возможность уехать в Канаду за лучшей судьбой. Отъезд со своей дорогой сердцу родины он воспринимает как смерть, а односельчане отпевают мужчину, словно покойника.

Атлантида, 2019 год, драма, антиутопия

Эта картина получила приз за лучший фильм на Венецианском кинофестивале, поэтому определенно достойна просмотра. Военный фильм про Украину размышляет на тему послевоенной жизни, а роли в нем сыграли не профессиональные актеры, а реальные ветераны и волонтеры.

События фильма происходят в 2025 году. Российско-украинская война закончилась. Ветеран Сергей возвращается в свой родной город на востоке Украины. Его родина очень пострадала от обстрелов и экологических катастроф, а многие районы стали нежлыми. В разрушенном, но любимом городе, среди других ветеранов с ПТСР, Сергей пытается наладить цивильную жизнь.

Гуцулка Ксеня, 2019, мюзикл, комедия, романтика

Легкий и веселый музыкальный фильм окунет зрителя в атмосферу карпатского села. Картина рассказывает о юноше по имени Яро, который вместе с семьей мигрировал из Ворохты в Америку. Отец оставил ему в наследство 1 миллион долларов, но только в случае, если сын женится на настоящей сознательной украинке. В поисках достойной невесты Яро приезжает в родную Ворохту, где знакомится с юной гуцулкой Ксеней.

Ukraïner. The Movie, 2019, художественный документальный фильм

Этот документальный фильм про Украину объеденил 6 отдельных историй украинцев из разных уголков страны. Все они живут своей жизнью и имеют собственны традиции. Один из героев расписывает хаты на Подолье, второй - водитель маршрутки, третий - сборщик мёда диких пчёл, четвертый - работник Чернобыльской АЭС. Все они очень разные, и все представляют народ самой большой страны в Европе.

Черный ворон, 2019, историческая драма

Этот основнный на реальных событиях исторический фильм показывает события 1922 года в Холодном яру, где украинские повстанцы борются с советской властью против оккупации украинских земель.

Главный герой фильмы - атаман Иван Черноус по кличке Черный Ворон. Он руководит восстанием против большевиков. Оккупанты разыскивают и убивают украинских патриотов, а холоднояровцы пытаются им помешать. Фильм очень актуален и в наши дни, когда украинцы снова сражаются за судьбу государства.

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