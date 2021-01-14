Премьера картины запланирована на 12 февраля 2021 года.

Стриминговый сервис Netflix показал официальный трейлер третьей и заключительной части фильма "Всем парням, которых я любила раньше".

Читайте такжеNetflix выпустил превью своих фильмов 2021 года (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Премьера картины запланирована на 12 февраля 2021 года.

Известно, что первый фильм вышел в 2018 году, а второй – в феврале 2020 года.

В основу сюжета картин легли романы писательницы Дженни Хан.

"Всем парням, которых я любила раньше": трейлер

"Всем парням, которых я любила раньше": что известно о третьей части

В фильме сыграют Лана Кондор и Ноа Сентинео.

Режиссером выступил Майкл Фимоньяри, который работал над второй частью.

По сюжету Лара Джин Кови готовится к окончанию старшей школы и началу взрослой жизни. Но сперва ей предстоит отправиться в несколько судьбоносных поездок, которые повлияют на то, как будет выглядеть ее жизнь и складываться отношения с семьей, друзьями и бойфрендом Питером после окончания школы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц