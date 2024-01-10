Они тронут вас до глубины души.

Среди киноманов наверняка есть много тех, кто обожает смотреть мелодрамы и лить слезы, сопереживая главным героям. Особенно женщины часто ищут лучшие мелодрамы про любовь.

УНИАН рассказывает, какие фильмы на вечер стоит обязательно посмотреть вместе со второй половинкой.

Самые лучшие мелодрамы - список

Этот жанр не просто так нравится девушкам. Он вызывает массу эмоций, которые необходимо проживать каждой из нас - слезы, смех, радость, сострадание, вовлеченность, качели. И, конечно, каждая из нас верит в сказку. Но действительно ли в каждой истории есть хеппи-энд?

Дневник памяти

Каждый день в доме престарелых пожилой мужчина читает пожилой женщине одну и ту же книжку. Таким образом он пытается побороть Альцгеймера, который с каждым днем все больше и больше отнимает память у его возлюбленной. Эта книжка о молодых парне и девушке, которые не смотря ни на что пытаются бороться за свою любовь. И самое главное то, что это история о них самих.

В никуда

Семейная пара оказалась в охваченной тоталитаризмом стране. Так как девушка беременна, а вокруг происходит ужас, она с мужем решает бежать. В попытках спастись они оказываются в разных грузовиках, которые нещадно обстреливают оккупанты. Но они обещают друг другу, что обязательно выживут и встретятся. Но перед этим им придется преодолеть сложные испытания. Беременная девушка оказывается в дрейфующем в море контейнере грузового судна.

Так близко к горизонту

Если вы ищете, какие мелодрамы 2019 смотреть онлайн, то предлагаем вам остановить свой выбор на фильме "Так близко к горизонту". В центре сюжета подростки Джессика и Дэнни. Они милая и наивная девочка, мечтающая о принце на белом коне, а он - настоящий красавчик со скелетами в шкафу. Однажды они встречаются, и между ними вспыхивает страсть. Но его страшная тайна способна все разрушить.

Выбор

Молодой и перспективный парень думает только о веселой жизни. Ему не нужны любовь, забота, внимания, отношения. Ему достаточно друзей, с которыми он может отрываться по полной. Однако в его жизни все меняется, когда он встречает девушку по имени Габби. Он начинает в нее влюбляться, но вскоре узнает, что у нее есть парень. Поэтому девушке придется сделать нелегкий выбор.

Искупление

Мелодрамы про любовь - лучшие фильмы для того, чтобы испытать целую гамму эмоций. Особенно, если вы посмотрите ленту "Искупление". В центре сюжета юная девушка из богатой семьи, которая влюбляется в сына домработницы. Однако парень не обращает на нее никакого внимания, более того, он заводит роман с кузиной. Девушка начинает его жутко ревновать и решается на подлый шаг. Она обвиняет его в изнасиловании кузины. В итоге Робби оказывается за решеткой. Бриони ликует, пока другие страдают. Но чувства осознания подлости к ней все же приходит, когда Робби вместе с другими заключенными отправляют на передовую. Тогда Бриони решает искупить свои вину.

Если вы давно искали лучшие мелодрамы на вечер, то можете не сомневаться, что это точно те фильмы, которые стоит посмотреть.

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