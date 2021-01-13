Главную роль в фильме исполнила Иванна Сахно - украинка, которая постепенно покоряет Голливуд.

На 28 января 2021 года в украинских кинотеатрах запланирован старт проката триллера "Пик страха" (оригинальное название - Let it Snow) производства киевской кинокомпании Solar Media Entertainment, который стал англоязычным дебютом для украинского сценариста и режиссера Станислава Капралова.

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Особенностей у этого фильма так много, что мы вместе с Вольга Украина решили рассказать подробнее о новом украинском фильме, который был приобретен для многих зарубежных рынков, включая США и Великобританию.

О чем фильм и какая идея была в основе

События фильма разворачиваются в Грузии. Американская пара сноубордистов, любителей фрирайда Мия и Макс отправляются на рождественские каникулы в далекую для них страну. Но влюбленных ждет куда большая опасность, чем они могли себе представить, и в какой-то момент Мии приходится не только бороться за собственное выживание, но и попытаться найти своего бойфренда, которого забрал таинственный "всадник в черном".

По признанию режиссера Станислава Капралова, идея "Пика страха" возникла из разговора со знакомым в конце 2018 года. Беседа повернула в неожиданное русло, с обсуждением института современной "кровной мести". И вдохновленный Капралов начал создавать рассказ, который был бы понятен каждому зрителю - будь то украинец, грузин, американец или японец. Наработки поразили продюсера Сергея Лавренюка, который тут же дал "зеленый свет" на производство фильма.

Кастинг "Пика страха"

Создатели фильма изначально планировали снимать свой триллер на английском языке с международной группой актеров. На главную роль хрупкой, но стойкой Мии была приглашена киевлянка Иванна Сахно, которая несколько лет назад переехала в США, где она сейчас строит голливудскую карьеру. Девушка уже сыграла в фантастике "Тихоокеанский рубеж 2", комедии "Шпион, который меня бросил", шоу HBO "Меломанка". Безусловно, в локализованном варианте ленты Иванна самостоятельно озвучила роль Мии на украинском языке.

Роль Макса досталась харизматичному европейскому актеру Алексу Гафнеру, что играл раньше у Ридли Скотта и Вима Вендерса. Роль загадочного менеджера отеля сыграла уроженка Тбилиси Тинатин Далакишвили, известная в первую очередь по режиссерским работам Анны Меликян "Звезда" и "Фея".

О локациях фильма и съемках

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы снять фильм в украинских Карпатах, что упростило бы производство. Однако Станислав Капралов был захвачен красотой горнолыжных курортов в Гудаури, и было решено, что команда будет разведывать не только Украину, но и Грузию.

Создатели "Пика страха" был поражены не только красотой грузинских гор, но и быстро осознали, что атмосфера локации идеально подходит к тональности фильма. Эти места были пропитаны многовековой историей, а древние руины здесь соседствуют с фешенебельными отелями и современными подъемниками. Вскоре было решено снять фильм в Гудаури. Небольшая творческая группа трижды побывала на месте с целью изучения местности перед съемками, чтобы разработать тщательный режиссерский план и чтобы быть максимально подготовленными ко всем потенциальным форс-мажорам.

Однако, во время непосредственных съемок импровизаций было не избежать из-за непредсказуемости погодных условий. От группы требовалось реагировать максимально быстро и четко перед всеми вызовами. А их было много, ведь могли начинать утро со съемок на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря, а к вечеру подняться еще выше - до 3,5 или 4,5 тысячи метров. Не удивительно, что команда потратила много времени и усилий на пре-продакшн фильма, чтобы избежать несчастных случаев, и смогла снять триллер по 21 день.

Первые реакции

"Пик страха" однозначно выделился в повестке дня, когда полгода назад появилась информация, что для США фильм куплен большой американской студией Lionsgate, и более того - его увидят зрители не только Украины и Штатов, но и Великобритании, Польши, Южной Кореи, Японии. Британцы увидят фильм этой зимой, и по этому случаю постоянный автор влиятельного издания "The Guardian" Лесли Фелперин опубликовала рецензию на "Пик страха", назвав его "сезонным триллером, который согреет души фанатов испуга", а также отметила его "впечатляющие локации, сильное использование звука и захватывающих образов".

В Украине триллер впервые увидели на осеннем кинофестивале "Молодость" во время закрытого предварительном показе, ведь звезда ленты Иванна Сахно тогда смогла прилететь из Штатов в Киев, где стала членом жюри фестиваля. А в украинских кинотеатрах "Пик страха" стартует уже 28 января, так что любителям пощекотать себе нервы осталось ждать совсем недолго.

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Автор: УНИАН