Широкой публике актер известен в первую очередь по роли Баки Барнса / Зимнего солдата в фильмах киновселенной Marvel.

13 августа 2021 году голливудскому актеру Себастиану Стэну исполняется 39 лет.

Широкой публике харизматичный румыно-американский актер известен в первую очередь по роли Баки Барнса / Зимнего солдата в фильмах киновселенной Marvel. Впервые малоизвестный на тот момент Стэн исполнил эту роль в 2011 году в фильме "Первый мститель". Второй раз он вернулся к этой роли в фильме "Первый мститель: Зимний солдат" 2014 года. Однако тогда его персонаж был уже не второстепенным, а одним из основных.

Зимний солдат в исполнении весьма продуктивного в плане физической работы Стэна настолько пришелся по душе как публике, так и боссам Marvel, что в итоге актер вернулся к этой роли еще несколько раз в фильмах киновселенной, включая "Мстители: Финал" (2019). А в 2021 году вышел отдельный сериал "Сокол и Зимний солдат" с участием персонажа. Также известно, что актер вернется к этой роли в будущих фильмах Marvel, однако пока не ясно в каких.

Впрочем, говорить о том, что Себастиан Стэн является актером одной роли, совершенно не приходится. Потому УНИАН решил вспомнить другие достойные роли актера.

Марсианин / The Martian (США, 2014)

Пройдя через несколько сериалов, включая хитовую "Сплетницу" и довольно неплохих "Политиканов", а также череду проходных фильмов, благодаря успеху в Marvel Стэн начал получать более серьезные предложения. Так, в 2014 году он получил роль в научно-фантастическом фильме Ридли Скотта "Марсианин", где его партнерами по съемочной площадке были Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Майкл Пенья и Кейт Мара.

Тоня против всех / I, Tonya (США, 2017)

В 2017 году вышла биографическая спортивная драма с элементами черной комедии от режиссера Крейга Гиллеспи "Тоня против всех", рассказывающая историю скандальной американской фигуристки Тони Хардинг. Главную женскую роль в фильме сыграла Марго Робби, тогда как Себастиан Стэн получил главную мужскую роль. Он сыграл бывшего мужа спортсменки, чьи действия в том числе поставили крест на ее карьере.

Время возмездия / Destroyer (США, 2018)

Криминальная драма "Время возмездия" с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю спившейся женщины-детектива, которая в ходе очередного расследования получает возможность поквитаться с преступниками, ответственными за смерть ее напарника-любовника много лет назад. Именно его роль и досталась Себастиану Стэну.

Дьявол всегда здесь / The Devil All The Time (США, 2020)

В 2020 году крупнейший стриминговый серви мира Netflix выпустил психологический триллер "Дьявол всегда здесь" с впечатляющим актерским составом – Том Холланд, Роберт Паттинсон, Джейсон Кларк, Райли Кио, Билл Скарсгард, Себастьян Стэн, Хейли Беннет, Мия Васиковская, Элиза Сканлен и другие. В фильме, события которого разворачиваются между концом Второй Мировой Войны и началом Вьетнамской войны, рассказываются несколько историй людей, страдающих от последствий послевоенных травм и преступности, Стэну досталась роль нечистого на руку местного шерифа-алкоголика.

На данный момент в фильмографии актера запланировано несколько интересных проектов. Так, совсем недавно завершились съемки скандального мини-сериала от стримингового сервиса Hulu "Пэм и Томми" (Pam & Tommy), рассказывающего об одной из самых скандальных звездных пар 90-х – модели и актрисы Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Главные роли достались Лили Джеймс и Себастиану Стэну, которые, судя по фото, идеально перевоплотились в новые образы. Также в сериале задействованы Сет Роген и Тейлор Шиллинг. Режиссером проекта, релиз которого запланирован на 2022 год, стал все тот же Крейг Гиллеспи, снявший "Тоня против всех" и "Круэллу".

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Также на 2022 год запланирован выход шпионского триллера "355", повествующего о сотрудницах разведки пяти разных стран, которые вынуждены работать вместе. Главные роли в фильме сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Круз, Фань Бинбин, Лупита Нионго и Диана Крюгер, тогда как Себастиану Стэну досталась главная мужская роль, впрочем, суть этого персонажа держится в секрете.

Автор: Марина Григоренко