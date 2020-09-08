Фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу.

Ироническую антиутопию Олега Сенцова "Номера" покажут в рамках Одесского международного кинофестиваля, который пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Читайте такжеСенцов показал первые кадры со съемок своего фильма "Носорог"Показ фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева состоится в рамках программы "Специальные показы".

Возможность посмотреть фильм "Номера" будет у всех владельцев абонементов, а также зрителей, которые приобретут билет на сеанс, в течение всего фестиваля. Количество просмотров ограничено. Билеты доступны на онлайн-платформе Одесского кинофестиваля.

Художественный фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

В картине снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко. Композитором выступил участник группы "Океан Ельзи" Милош Елич, сообщает 112.ua.

В широкий прокат фильм выходит 19 ноября этого года.

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Автор: УНИАН