Фильм основан на реальных событиях \ скриншот с видео

Потоковый сервис Netflix выпустил официальный трейлер фильма под названием "Мосул" о войне в Ираке. 

Читайте такжеПоявились кадры биографического фильма о певице Билли ХолидэйРежиссером фильма стал Мэттью Майкл Карнахан, который работал над сценариями "21 моста" и "Войны миров Z".

Продюсерами "Мосула" выступили братья Джо и Энтони Руссо, снявшие "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Картина основана на реальных событиях, произошедших в 2016-2017 годах в Ираке. "Мосул" расскажет о молодом иракском полицейском, который присоединяется к отряду спецназа, решившему освободить районы города Мосул из-под контроля ИГИЛ, передает 112.ua.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 26 ноября.

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Автор: УНИАН