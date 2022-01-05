Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 17 февраля.

Вышел официальный локализованный трейлер новой комедии "Дог" (Dog) с Ченнингом Татумом ("Мачо и ботан", "Супер Майк", "Омерзительная восьмерка", "Удача Логана", "Главный герой").

Как сообщает vlg.film, премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 17 февраля.

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Отметим, исполнитель главной роли Ченнинг Татум выступил в комедии "Дог" не только в качестве актера и продюсера, но также впервые стал со-режиссером картины. Новая комедия стала совместным режиссерским дебютом для Татума и его давнего друга – сценариста Рида Каролина, работавшего ранее вместе с Татумом над франшизами "Супер Майк" и "Мачо и ботан".

Также в фильме сыграли Билл Берр ("Мандалорец", "Король Стейтен Айленда"), К'Орианка Килчер ("Йеллоустоун", "Новый свет", "Алиенист") и Джейн Адамс ("Хитрости", "Твин Пикс", "Вечное сияние чистого разума").

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