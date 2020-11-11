До этого в сети обсуждали, что Деппа заменит Колин Фаррелл.

Роль темного волшебника Гриндевальда в третьей части франшизы «Фантастические твари» вместо Джонни Деппа может сыграть датский актер Мадс Миккельсен («Дилер», «Мерцающие огни», «Король Артур», «Казино Рояль», «Охота»).

Читайте такжеФанаты требуют вернуть Джонни Деппа в "Фантастические твари"Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что Миккельсена выбрал сам режиссер Дэвид Йейтс, который снял первые два фильма серии «Фантастические твари» и поставит третью часть. С актером ведутся предварительные переговоры.

На информацию о такой возможной замене уже успели отреагировать в сети. Многие пользователи уверены, что это лучшая кандидатура, некоторые же отмечают, что лучше Деппа с этой ролью никто не справится.

До этого в сети обсуждали, что Деппа заменит Колин Фаррелл, сыгравший в первом фильме Персиваля Грейвса. Но актер слишком занят на съемках нового «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Warner Bros. планирует выпустить фильм 15 июля 2022 года. На данный момент снимаются сцены с героями Эдди Редмейна и Джуда Лоу.

Джонни Депп vs Warner Bros.: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.

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Автор: Катерина Шварц