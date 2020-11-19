Первая серия должна выйти 17 декабря на CBS All Access.

Звезда фильмов франшизы «Фантастические твари» Эзра Миллер тайно снялся в сериале «Противостояние» по одноименному роману Стивена Кинга.

Читайте такжеСтало известно, кто может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях": фанаты в восторгеОб этом сообщает Entertainment Weekly.

Актер сыграл сумасшедшего и нестабильного пиромана по кличке Мусорный Бак.

По сюжету его персонаж должен примкнуть к группе выживших при пандемии супергриппа, возглавляемой Рэндаллом Флэггом – Человеком в черном (Александр Скарсгард).

«Таким Эзру еще никто не видел, и он полностью отдался роли. Он большой поклонник книги, влюбился в этого персонажа и давно хотел сыграть его. Во время нашего первого телефонного разговора он охарактеризовал героя как «воплощение пиромании», – рассказал шоураннер сериала Бенжамин Кэвелл.

Миллер сам придумал костюм для своего персонажа — огнестойкое нижнее белье. Больше ничего из одежды Мусорный Бак не носит, за исключением ботинок и жилета со взрывчаткой.

Сериал «Противостояние»: что известно

«Противостояние» рассказывает о том, как в результате трагической случайности из секретной лаборатории в США происходит утечка смертельного вируса. Пандемия убивает почти все население планеты, а немногие выжившие делятся на два лагеря.

В сериале также снимались Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Эмбер Херд и другие. Шоу будет состоять из десяти серий.

Первая серия выйдет 17 декабря на CBS All Access.

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Автор: Катерина Шварц