Украину будет представлять Александр Балабанов.

На детском Евровидении-2020 Украину будет представлять Александр Балабанов с песней "Открывай".

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В этом году конкурс пройдет в онлайн-режиме, передает eurovision.tv.

Шоу будет проходить в прямом эфире из Варшавы в студии со всеми ведущими и необходимой командой. Участники будут выступать в студии, расположенной в их стране. Таким образом их хотят защитить от коронавируса.

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Автор: УНИАН