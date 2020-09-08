Александр Балабанов / facebook.com/balabanovalex
На детском Евровидении-2020 Украину будет представлять Александр Балабанов с песней "Открывай".
Читайте такжеPink - 41: лучшие клипы обладательницы "Грэмми"
В этом году конкурс пройдет в онлайн-режиме, передает eurovision.tv.
Шоу будет проходить в прямом эфире из Варшавы в студии со всеми ведущими и необходимой командой. Участники будут выступать в студии, расположенной в их стране. Таким образом их хотят защитить от коронавируса.
Другие новости по теме:
- "ВИА Гре" - 20: вспоминаем всех участниц группы
- UPark Festival 2021 назвал еще одного хедлайнера фестиваля
- Макс Барских назвал дату выхода нового альбома
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram