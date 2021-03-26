Полуфиналы песенного конкурса пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Организаторы Евровидения 2021 раскрыли один из сюрпризов предстоящего конкурса - зрителей ждет впечатляющий перфоманс во время интервального акта под названием Rock the Roof.

Читайте такжеБукмекеры изменили прогноз по Евровидению 2021: какая страна "взлетела" на первое местоОб этом сообщает Евровидение Украина на своей странице в Facebook.

В перформансе примут участие шесть победителей Евровидения разных лет, а именно: Lenny Kuhr (1969), Teach-In with Getty Kaspers (1975), Sandra Kim (1986), Helena Paparizou (2005), Lordi (2006) и Måns Zelmerlöw (2015).

Отмечается, что все артисты будут выступать на трех уникальных локациях — крышах домов в центре Роттердама, которые превратят в своеобразные сцены в облаках.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

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Автор: Ольга Робейко