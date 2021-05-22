Этнофолк-группа Go_A продолжает распространять украинскую музыку на мировую аудиторию.

Композиция группы Go_A для международного песенного конкурса Евровидение 2021 продолжает покорять слушателей со всего мира.

На своей странице в Instagram группа сообщила о еще одном достижении.

Композиция SHUM, написана для международного песенного конкурса Евровидение-2021, ворвалась в глобальный рейтинг популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. Трек группы Go_A занял 5 строчку по количеству прослушиваний.

20 мая SHUM вошел в 50 самых вирусных песен в мире.

Напомним, группа выбрала для выступления на сцене Евровидения песню на украинском языке, и это впервые в истории участия Украины в конкурсе. В основе песни Go_A SHUM лежит народная песня, веснянка, принадлежащая региону Чернобыльское Полесье.

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Перед первым полуфиналом Евровидения-2021 букмекеры прогнозировали представителю Украины 5 место в списке финалистов. Другие участники конкурса только положительно отзывались о песне группы.

18 мая Go_A зажгли сцену в Роттердаме и покорили зрителей оригинальным выступлением и исполнением композиции SHUM. Группа уверенно вошла в финал.

Всего за сутки после того, как отгремел первый полуфинал, видео номера группы получило первое место в трендах ютуба. Ролик набрал более 1,2 миллиона просмотров за день. Уже 22 мая, перед финалом, цифра увеличилась до 6,7 миллиона просмотров.

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Автор: Виктория Гордиенко