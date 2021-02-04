Нынешний песенный конкурс стартует в мае.

Песенный конкурс Евровидение проходит ежегодно с 1956 года, но из-за пандемии коронавируса шоу 2020 года отменили. В этом году Евровидение таки состоится и оно станет уже 65-м по счету песенным конкурсом.

Евровидение 2021 - когда и где будет проходить

Поскольку в прошлом году Евровидения не было в привычном формате, то в этом году конкурс будут принимать Нидерланды, ведь представитель именно данной страны победил в шоу 2019 года.

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Пройдет Евровидение 2021 в нидерландском городе Роттердам. Конкурс стартует 18 мая – тогда состоится первый полуфинал, 20 мая будет второй полуфинал. А уже 22 мая отгремит финал.

Тема 65-го песенного конкурса Евровидение останется без изменений - он будет проходить под лозунгом Open Up ("Открывайся"). Неизменными будут и ведущие шоу - актеры, телеведущие и певцы Шанталь Янцен, Ян Смит и Эдсилия Ромбли и влогерка Ники де Ягер.

Как будет проходить Евровидение 2021

3 февраля Европейский союз вещателей объявил, что отказался от проведения песенного конкурса Евровидение 2021 в обычном формате. В настоящее время рассматриваются три других варианта проведения конкурса. Вскоре организаторы должны определиться и сообщить, каким будет окончательный вариант сценария конкурса.

Что касается участников конкурса, то каждая страна должна была сама решить – будет ли это новый артист или те, кто должен был принять участие в конкурсе в 2020 году. Часть стран-участниц приняли решение, что их представители выступят в следующем году, среди них и Украина.

Однако организаторы шоу запретили участникам выступать в этом году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года, – исполнители должны подготовить новые музыкальные произведения.

Остаются в силе и результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса.

Евровидение 2021: кто будет представлять Украину

Украину на песенном конкурсе 2021 года будет представлять группа Go_A, которая выиграла национальный отбор Евровидение 2020 с песней "Solovey".

Читайте такжеУкраинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)На данный момент жюри в составе Джамалы (певица, победительница Евровидения-2016), Евгения Филатова (солист группы The Maneken, продюсер), Руслана Квинты (музыкальный продюсер, композитор), Ярослава Лодыгина (член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения) и Дмитрия Хоркина (член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио) выбрали новую песню для Евровидения 2021.

Однако пока неизвестно, с какой именно песней поедет на конкурс группа Go_A. Сообщается лишь, что выбор делали из трех песен. Это вызвало возмущение украинцев, после чего Go_A представил фрагменты трех песен "Шум", "Рано" и "Церковка".

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Автор: УНИАН