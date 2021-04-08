Представительница Мальты на Евровидении 2021 Дестини Чукуньере выразила опасения, что размер ее страны может негативно повлиять на голосование зрителей конкурса.
Об этом сообщает Евровидение Украина на своей странице в Facebook.
Читайте такжеУкраина выступит на Евровидении-2021 в первом полуфинале"Я знаю, насколько мы маленькие как страна, и это сложно, когда дело доходит до телеголосования", - переживает девушка.
Дестини занимает первую строчку в рейтинге букмекеров, однако певица отметила, что этот факт ничего для нее не значит.
"Я ни на что не надеюсь, особенно победить. Я еду туда, чтобы показать свое лучшее выступление, а дальше - будь что будет", - сказала конкурсантка.
Кто победит на Евровидении 2021: свежий прогноз букмекеров
Букмекеры отдают первое место конкурсантке из Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse.
Вторую строчку занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.
"Бронзу" букмекеры прогнозируют участнице из Франции Barbara Pravi с композицией Voilà.
Наша страна в прогнозах букмекеров поднялась на 17 строчку, ранее она занимала 19-ю.
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