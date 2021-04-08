Сейчас Дестини занимает первую строчку в рейтинге букмекеров.

Представительница Мальты на Евровидении 2021 Дестини Чукуньере выразила опасения, что размер ее страны может негативно повлиять на голосование зрителей конкурса.

Об этом сообщает Евровидение Украина на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраина выступит на Евровидении-2021 в первом полуфинале"Я знаю, насколько мы маленькие как страна, и это сложно, когда дело доходит до телеголосования", - переживает девушка.

Дестини занимает первую строчку в рейтинге букмекеров, однако певица отметила, что этот факт ничего для нее не значит.

"Я ни на что не надеюсь, особенно победить. Я еду туда, чтобы показать свое лучшее выступление, а дальше - будь что будет", - сказала конкурсантка.

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Букмекеры отдают первое место конкурсантке из Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse.

Вторую строчку занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.

"Бронзу" букмекеры прогнозируют участнице из Франции Barbara Pravi с композицией Voilà.

Наша страна в прогнозах букмекеров поднялась на 17 строчку, ранее она занимала 19-ю.

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Автор: Ольга Робейко