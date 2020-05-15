Группа Go_A показала подготовку к домашнему онлайн-концерту Евровидения-2020

Для домашнего концерта группа Go_A выбрала один из хитов Евровидения, на который сделает кавер.

Украинская группа Go_A в эту пятницу, 15 мая, выступит в так называемых "домашних" концертах Евровидения 2020 - Eurovision Home Concert.

Поскольку ежегодный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, было решено, помимо первого и второго онлайн-полуфиналов, провести еще и домашний концерт, пишет НВ.

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Украинский фолк-коллектив уже исполнил конкурсную песню "Соловей" в первом онлайн-полуфинале. А для домашнего концерта группа выбирала другой хит Евровидения, на который сделает кавер.

"Вчера снимали видео для домашнего концерта Евровидение Eurovision Home Concert, который 15.05 будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса. Путем онлайн-голосования среди фанов выиграла песня Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки. И именно на нее уже в эту пятницу мы представим кавер", - говорится на официальной странице группы в Instagram.

Напомним, второй полуфинал Евровидения 2020 состоялся в четверг, 14 мая.

Также 16 мая состоится специальный онлайн-концерт под названием "Евровидение: Европа сияет светом", при участии групп из Нидерландов.