Группа Go_A выступила на онлайн-концерте Евровидения-2020 (видео)

Организаторы Евровидения провели онлайн-шоу с участием всех заявленных участников конкурса.

Вечером 12 мая в Роттердаме (Нидерланды) должен был состояться первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2020, однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Тем не менее, организаторы провели онлайн-шоу с участием всех заявленных участников конкурса.

Первая часть онлайн-концерта преимущественно состояло из клипов, коротких интервью с артистами и заранее отснятых выступлений или репетиций.

Также в этом шоу выступили и представители Украины на Евровидение-2020 - группа Go_A с песней "Соловей" на отборочном этапе в Киеве.

Поскольку данный формат Евровидения в виде онлайн-шоу не является конкурсом, голосований за лучшие номера не было.

Вторая часть концерта состоится уже 14 мая, в день второго полуфинала Евровидения-2020, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, в средине марте стало известно, что песенный конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса.

Группа Go_A, которая должна была представлять Украину на конкурсе в Нидерландах с 12 по 16 мая, представит Украину на Евровидении в 2021 году.