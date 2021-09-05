Артист выпустит, вероятно, уже последний альбом.

Испанский певец Энрике Иглесиас в своем инста-блоге заявил, что выпустит, вероятно, уже последний музыкальный альбом. И если выступать он больше не планирует, то быть композитором он настроен решительно.

"Возможно, это будет мой последний альбом. Об этом я думаю уже последние несколько лет. Этот проект для меня будет очень важным", - написал Энрике.

Кто такой Энрике Иглесиас:

Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес и работал на неприметный мексиканский лейбл FonoMusic. Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток "Грэмми" и American Music Awards.

За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.

Автор: Диана Могилевич