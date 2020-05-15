Эрика Герцег покидает группу "ВИА Гра"

Герцег останется в группе до конца этого года, после чего её контракт закончится.

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе поддержал исполнительницу.

Читайте такжеСостоялся второй онлайн-концерт Евровидения-2020 (видео)

Об этом сама Герцег рассказала в прямом эфире Instagram с арт-директором игорной зоны «Красная поляна». По её словам, она останется в группе до конца этого года, после чего её контракт закончится.

Продюсерский центр Константина Меладзе уже объявил о кастинге новой участницы в группу.

"Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьёт разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов", — говорится в сообщении.