Жизнь в Париже не может быть скучной и обыденной, Эмили настигнут бурные романы и новые ошибки.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала еще один официальный трейлер второго сезона нашумевшего сериала "Эмили в Париже". Главной героине предстоит встретить новую любовь и понять, кто для нее важнее - повар Габриэль или другой мужчина.

Впечатляющий трейлер приоткрыл занавес сразу нескольких интриг. Эмили продолжит дружить с подругой, у которой она увела Габриэля. Без драмы и напряженных ситуаций не обойдется - героини сериала снова и снова будут оказываться на грани.

Стервозная начальница Эмили, как показано в трейлере, сменит гнев на милость и даже начнет давать ей советы. Жизнь в Париже не может быть скучной, без ошибок и бурных романов в этом городе просто не обойтись.

Премьера второго сезона "Эмили в Париже" состоится на Netflix уже 22 декабря. Известно, что в этот раз зрителей ждет 10 серий.

Напомним, в первом сезоне Эмили пришлось переехать из США во Францию. В Париже она столкнулась с проблемами - почти сразу же героиня рассталась со своим парнем, на работе ее едва не сделали изгоем, а после всего этого она влюбилась в очаровательного повара Габриэля, который оказался несвободным.

Более того, Эмили, сама того не понимая, становится третьей лишней и заводит дружбу с девушкой, которая встречается с объектом ее желания. Интриги, романтика, новые подруги и бурные романы - все это щедро "приправлено" красотами Парижа и невероятно стильными образами главной героини.

Главную роль, конечно же, сыграет Лили Коллинз. К ней присоединятся Филиппина Леруа, Эшли Пак, Лукас Браво, Кейт Уолш, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Жан-Кристоф Буве и другие актеры.

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Автор: Полина Кузенко