Четвёртый сезон станет последним для криминальной драмы. Его разделят на две части, каждая из которых будет состоять из семи эпизодов.

В сети появился первый трейлер четвертого сезона сериала "Озарк".

Ролик появился в YouTube-канале Netflix.

Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые сбегают от долгов в провинциальный городок Озарк.

Четвёртый сезон станет последним для криминальной драмы. Его разделят на две части, каждая из которых будет состоять из семи эпизодов.

Как первый, так и второй эпизоды выйдут в 2022 году.

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"Озарк" - о чем сериал

"Озарк" - американский криминально-драматический телесериал, созданный Биллом Дюбюком и компанией Media Rights Capital.

Джейсон Бейтман исполнил главную роль в сериале, а также выступил в роли исполнительного продюсера и режиссёра нескольких эпизодов.

Первый сезон сериала стал доступен для просмотра на сервисе Netflix 21 июля 2017 года. Второй сезон вышел 31 августа 2018 года, а третий - 27 марта 2020 года.

В июне 2020 года сериал продлили на четвёртый и финальный сезон.

Известно, К четвертому сезону сериала присоединились актриса Вероника Фалькон ("Королевы Юга") и Али Строукер (The Glee Project).

Вероника Фалькон сыграет сестру лидера наркокартеля Омара Наварро (Феликс Солис) Камилу, чей сын Хави Элизонндро (Альфонсо Эррера) планирует занять место своего дяди.

Строукер сыграет старую подругу матери Руфь (Джулия Гарнер).

Автор: Виолетта Орлова