Премьера картины запланирована на 23 декабря.

Сриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер драмы «Полночное небо» Джорджа Клуни.

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Фильм «Полночное небо»: финальный трейлер

«Полночное небо» Джорджа Клуни: что известно о фильме

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Премьера картины запланирована на 23 декабря.

Режиссером ленты выступил Джордж Клуни, который также сыграл главную роль – астронома Августина Лофтхауса. Ради этой роли он резко потерял вес, из-за чего попал в реанимацию.

В фильме также снялись Фелисити Джонс, Кайл Чендлер и Дэвид Ойелоуо.

По сюжету Лофтхаус работает на арктической исследовательской станции, и в один прекрасный день понимает, что на Земле случилась катастрофа. Ему предстоит связаться с экипажем NASA, который только что открыл обитаемый спутник на орбите Юпитера, что им лучше остаться там. Но передать сигнал будет непросто.

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Автор: Катерина Шварц