Дэниел Крейг получил звезду 6 октября.

Накануне премьеры последней ленты об агенте 007 "Не время умирать" британский актер Дэниел Крейг получил именную звезду на голливудской "Аллее славы".

На мероприятие присутствовал партнер Крейга по съемкам в фильме Рами Малек. Актер выступил с речью и отметил, что Дэниел достоин этой звезды, так как он обладает невероятным талантом.

Отметим, фильм "Не время умирать" рассказывает о Джеймсе Бонде, который оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально.

Читайте также Ирена Карпа взорвала cеть соблазнительными фото без белья Чем известен Дэниел Крейг

Дэниел Крейг - английский актёр, наиболее известный по роли Джеймса Бонда. Осенью 2021 года, после нескольких переносов даты премьеры, в широкий прокат вышел пятый фильм Бондианы с участием Крейга - "Не время умирать", который снял американец Кэри Фукунага. Это было последнее для актёра появление в роли Бонда.

Из других заметных проектов с участием актёра можно выделить "Вторжение": фантастический фильм ужасов известного немецкого режиссёра Оливера Хиршбигеля с участием Николь Кидман, а также "Дурная слава", где наряду с Крейгом можно увидеть таких актрис, как Сандра Буллок, Сигурни Уивер, Гвинет Пэлтроу, Изабелла Росселлини. Ещё одним коммерческим успехом стал фильм 2019 года "Достать ножи", где Крейг сыграл частного детектива, расследующего убийство. Ожидается, что в 2022 году выйдет продолжение фильма.

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Автор: Диана Могилевич